Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области

Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за жестокое убийство четырех человек в Лимане Донецкой области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Все началось в конце января 2024 года, когда местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным: он ломился в ее двор и пытался попасть в дом. На вызов приехала следственно-оперативная группа, но впоследствии правоохранители перестали выходить на связь.

Полицейские (другой наряд, прибывший на вызов – ред.) обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери - сообщили в ГБР.

Следствие установило, что военный сначала застрелил двух полицейских и забрал их оружие. Затем он убил женщину и ее мать, потому что те стали свидетелями преступления.

Задержать нападавшего удалось почти сразу. ГБР провело более 20 экспертиз и собрало доказательства его вины.

Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве правоохранителей и гражданских, завладении оружием и ряде других тяжких преступлений.

Теперь он остаток жизни проведет в тюрьме.

