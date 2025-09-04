Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 10903 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 17243 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 17818 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 16839 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 35567 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39179 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 41774 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37676 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 73268 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27943 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 278789 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 272108 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 269708 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 262717 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 26690 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 17042 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 15804 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 35563 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 35117 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 73265 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 6824 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 17042 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 10176 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 16122 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 18222 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Бильд
Facebook
Шахед-136
Дія (сервис)

Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за убийство четырех человек в Лимане. Он застрелил двух полицейских, а затем мать и дочь, которые стали свидетелями преступления.

Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области

Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за жестокое убийство четырех человек в Лимане Донецкой области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Все началось в конце января 2024 года, когда местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным: он ломился в ее двор и пытался попасть в дом. На вызов приехала следственно-оперативная группа, но впоследствии правоохранители перестали выходить на связь. 

Полицейские (другой наряд, прибывший на вызов – ред.) обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери

- сообщили в ГБР.

Следствие установило, что военный сначала застрелил двух полицейских и забрал их оружие. Затем он убил женщину и ее мать, потому что те стали свидетелями преступления.

В руке погибшего было штатное оружие: у границы с Польшей нашли тело военного ГПСУ, начато расследование03.09.25, 18:38 • 3316 просмотров

Задержать нападавшего удалось почти сразу. ГБР провело более 20 экспертиз и собрало доказательства его вины.

Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве правоохранителей и гражданских, завладении оружием и ряде других тяжких преступлений.

Теперь он остаток жизни проведет в тюрьме.

На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР02.09.25, 15:38 • 4954 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Днепр