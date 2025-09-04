Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области
Киев • УНН
Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за убийство четырех человек в Лимане. Он застрелил двух полицейских, а затем мать и дочь, которые стали свидетелями преступления.
Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за жестокое убийство четырех человек в Лимане Донецкой области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Все началось в конце января 2024 года, когда местная жительница вызвала полицию из-за конфликта с военным: он ломился в ее двор и пытался попасть в дом. На вызов приехала следственно-оперативная группа, но впоследствии правоохранители перестали выходить на связь.
Полицейские (другой наряд, прибывший на вызов – ред.) обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери
Следствие установило, что военный сначала застрелил двух полицейских и забрал их оружие. Затем он убил женщину и ее мать, потому что те стали свидетелями преступления.
В руке погибшего было штатное оружие: у границы с Польшей нашли тело военного ГПСУ, начато расследование03.09.25, 18:38 • 3316 просмотров
Задержать нападавшего удалось почти сразу. ГБР провело более 20 экспертиз и собрало доказательства его вины.
Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве правоохранителей и гражданских, завладении оружием и ряде других тяжких преступлений.
Теперь он остаток жизни проведет в тюрьме.
На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР02.09.25, 15:38 • 4954 просмотра