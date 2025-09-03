$41.360.01
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
В руке погибшего было штатное оружие: у границы с Польшей нашли тело военного ГПСУ, начато расследование

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В селе Ровно обнаружили тело пограничника без признаков жизни со штатным оружием в руке. Начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего.

В руке погибшего было штатное оружие: у границы с Польшей нашли тело военного ГПСУ, начато расследование

В селе Ровно, что у границы с Польшей, обнаружили тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие, начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГБР, 2 сентября около 11:00 в селе Ровно было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие.

После сообщения на линию "102" следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в том числе вероятность самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Государственная пограничная служба Украины
Польша