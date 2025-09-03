В руке погибшего было штатное оружие: у границы с Польшей нашли тело военного ГПСУ, начато расследование

В селе Ровно, что у границы с Польшей, обнаружили тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие, начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГБР, 2 сентября около 11:00 в селе Ровно было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие.

После сообщения на линию "102" следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в том числе вероятность самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

