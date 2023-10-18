В Одесской области на берегу моря нашли тело военного

Детали

В Одесской области 17 октября на берегу моря нашли тело мужчины. Его личность установлена. По данным источников УНН, это военнослужащий Национальной гвардии.

На теле не было внешних признаков насильственной смерти. Но точная причина смерти будет известна после проведения экспертиз. Следственные действия продолжаются.

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