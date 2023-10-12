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В окупованому Криму на узбережжі знайшли труп чоловіка у гідрокостюмі. росЗМІ припускають, що це український десантник

В окупованому Криму на узбережжі знайшли труп чоловіка у гідрокостюмі. росЗМІ припускають, що це український десантник

Київ • УНН

 • 1037230 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В окупованому Криму, на узбережжі поблизу села Міжводне, виявили труп чоловіка в гідрокостюмі. Російські ЗМІ припускають, що загиблий - український десантник, який намагався висадитися на узбережжі Криму 4 жовтня, але потрапив під обстріл, передає УНН.

Деталі

Місцеві мешканці повідомили, що труп знайшли у морі біля села Міжводне 12 жовтня близько 16:00.

За даними російських ЗМІ, під час огляду знайденого на узбережжі тіла в районі перенісся загиблого виявили кульове поранення. Ймовірно, чоловікові прострелили голову під час перестрілки, відзначають ЗМІ.

Згідно з даними відкритих російських джерел це вже другий труп військового, який знаходять біля узбережжя окупованого півострова за останній тиждень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український військовий потрапив у полон: Юсов повідомив нові подробиці про висадку в Криму

Контекст

4 жовтня ГУР повідомили, що українські спецпризначенці батальйону “Стугна” та “Братство” висадилися в Криму і вразили окупантів. Під час висадки відбувся жорстокий бій. Втрат особового складу зазнали, як російські військові, так і українські.

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