В оккупированном Крыму на побережье обнаружили труп мужчины в гидрокостюме. росСМИ предполагают, что это украинский десантник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В оккупированном Крыму, на побережье вблизи села Межводное, обнаружил труп мужчины в гидрокостюме. Российские СМИ предполагают, что погибший - украинский десантник, который пытался высадиться на побережье Крыма 4 октября, но попал под обстрел, передаёт УНН.
Детали
По информации местных жителей, труп нашли в море у села Межводное 12 октября около 16:00.
По данным российских СМИ, при осмотре найденного на побережье тела в районе переносицы погибшего обнаружили пулевое ранение. Вероятно, мужчине прострелили голову во время перестрелки.
Согласно данным открытых российских источников это уже второй труп военного, который находят у побережья оккупированного полуострова за последнюю неделю, отмечают СМИ.
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Контекст
4 октября ГУР сообщили, что украинские спецназовцы батальона “Стугна” и “Братство” высадились в Крыму и поразили оккупантов. Во время высадки произошел жестокий бой. Потери личного состава понесли, как российские военные, так и украинские.