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Украинский военный попал в плен: Юсов сообщил новые подробности о высадке в Крыму

Украинский военный попал в плен: Юсов сообщил новые подробности о высадке в Крыму

Киев • УНН

 • 1640451 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Во время высадки в оккупированном Крыму украинских спецназовцев, которая происходила 4 октября, произошел жестокий бой. В результате украинский военный попал в плен к россиянам. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.

Цитата

«Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный, и потери несоизмеримы с потерями противника», - сказал Юсов.

Он отметил, что, к сожалению, это реальность. Деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами украинских защитников и защитников.

«В данной ситуации речь идет о спецназовцах и мы можем подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный украинский защитник вернулся домой. Над этим работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и в конце концов вся команда Сил безопасности и обороны», - отметил Юсов.

Дополнение

4 октября Юсов сообщал, что во время высадки в оккупированном Крыму украинскими спецназовцами произошел жестокий бой. Были значительные потери личного состава россиян. Однако также были потери и среди украинских бойцов.

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