Український військовий потрапив у полон: Юсов повідомив нові подробиці про висадку в Криму

Цитата

«Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника», - сказав Юсов.

Він зазначив, що, на жаль, це реальність. Деокупація українських територій пов’язана із жертовністю та жертвами українських оборонців та захисників.

«У даній ситуації мова йде про спецпризначенців і ми можемо підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов’язково кожен полонений український захисник повернувся додому. Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони», - зазначив Юсов.

Доповнення

4 жовтня Юсов повідомляв, що під час висадки в окупованому Криму українськими спецпризначенцями стався жорстокий бій. Були значні втрати особового складу росіян. Проте також були втрати й серед українських бійців.