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Український військовий потрапив у полон: Юсов повідомив нові подробиці про висадку в Криму

Український військовий потрапив у полон: Юсов повідомив нові подробиці про висадку в Криму

Київ • УНН

 • 1640452 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Під час висадки в окупованому Криму українських спецпризначенців, що відбувалась 4 жовтня, стався жорстокий бій. У результаті український військовий потрапив у полон до росіян. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов, пише УНН.

Цитата

«Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника», - сказав Юсов.

Він зазначив, що, на жаль, це реальність. Деокупація українських територій пов’язана із жертовністю та жертвами українських оборонців та захисників.

«У даній ситуації мова йде про спецпризначенців і ми можемо підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов’язково кожен полонений український захисник повернувся додому. Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони», - зазначив Юсов.

Доповнення

4 жовтня Юсов повідомляв, що під час висадки в окупованому Криму українськими спецпризначенцями стався жорстокий бій. Були значні втрати особового складу росіян. Проте також були втрати й серед українських бійців.

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