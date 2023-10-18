В Одеській області на березі моря знайшли тіло військового

Деталі

В Одеській області 17 жовтня на березі моря знайшли тіло чоловіка. Його особу встановлено. За даними джерел УНН, це військовослужбовець Національної гвардії.

На тілі не було зовнішніх ознак насильницької смерті. Але точна причина смерті буде відома після проведення експертиз. Слідчі дії тривають.

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