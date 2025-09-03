У руці загиблого була штатна зброя: біля кордону з Польщею знайшли тіло військового ДПСУ, розпочато розслідування
Київ • УНН
У селі Рівне виявили тіло прикордонника без ознак життя зі штатною зброєю в руці. Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця.
У селі Рівне, що біля кордону з Польщею, виявили тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя, розпочато досудове розслідування, передає УНН із посиланням на ДБР.
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні
Як повідомили у ДБР, 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.
Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.
Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.
Досудове розслідування триває.
