Українець загинув під час незаконного перетину кордону: його знайшли з кульовим пораненням

В Одеській області на державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України - чоловіка виявили із кульовим пораненням. Правоохоронці та Держприкордонслужба проводять слідчі та службові розслідування для встановлення всіх обставин події, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися. Надалі одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення

Як зазначено, про цю ситуацію було негайно сповіщено правоохоронні органи, зокрема Нацполіцію та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці зокрема вивчають дії складу прикордонного наряду. Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей