Українець загинув під час незаконного перетину кордону: його знайшли з кульовим пораненням

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 35203 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 61684 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 104423 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 120268 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 66489 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 128944 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47502 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84850 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53160 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108081 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 214055 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 213832 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 203490 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 200175 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 194639 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 35203 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 104424 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 120270 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 73356 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 128945 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Михайло Федоров
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 4534 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 22029 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 25434 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 40282 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 84850 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Українець загинув під час незаконного перетину кордону: його знайшли з кульовим пораненням

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В Одеській області чоловік загинув під час незаконного перетину кордону, виявлений з кульовим пораненням. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли, розпочато службове розслідування.

Українець загинув під час незаконного перетину кордону: його знайшли з кульовим пораненням

В Одеській області на державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України - чоловіка виявили із кульовим пораненням. Правоохоронці та Держприкордонслужба проводять слідчі та службові розслідування для встановлення всіх обставин події, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися. Надалі одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення 

- йдеться у дописі.

Як зазначено, про цю ситуацію було негайно сповіщено правоохоронні органи, зокрема Нацполіцію та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці зокрема вивчають дії складу прикордонного наряду. Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей 

- додали прикордонники.

У Карпатах прикордонники виявили два людських скелети27.08.25, 15:21 • 4343 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Одеська область
Державна прикордонна служба України