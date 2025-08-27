У Карпатах прикордонники виявили два людських скелети
Київ • УНН
Прикордонники виявили два людські скелети в Карпатах. Біля одного знайшли одяг, рюкзак, сумку та документи.
Бійці Державної прикордонної служби України виявили в Карпатах два людських скелети. Біля одного з них було знайдено залишки одягу, рюкзак, сумка і документи, пише УНН з посиланням на ДПСУ.
Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд натрапив на фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета
Зазначається, що поряд із кістками було знайдено залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку.
"Також прикордонники виявили в горах ще один людський скелет. Жодних документів для ідентифікації особи не було", - зазначили в ДПСУ.
Про виявлення людських решток прикордонники проінформували Нацполіцію.
Доповнення
Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону. Це вже близько 20-го такого випадку в горах з початку повномасштабного вторгнення.
Прикордонники зафіксували ведмедя, що намагався перетнути кордон поза пунктами пропуску. Держприкордонслужба наголошує, що це небезпечно, як і нещодавній випадок з двома українцями, що загинули від переохолодження при спробі перетину.