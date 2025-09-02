На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР

Государственное бюро расследований завершило дело против бывшего командира и его заместителя одной из воинских частей Киевской области. Следователи выяснили: вместо того, чтобы честно сообщить о самоубийстве подчиненного, они сфальсифицировали документы и выдали трагедию за гибель во время боевого задания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробности

По такой схеме семье военнослужащего выплатили более 15 миллионов гривен единовременной помощи. Часть этих денег, по данным следствия, планировали присвоить сами должностные лица.

Чтобы скрыть правду, фигуранты подделали и утвердили акт расследования, в котором причину смерти указали как боевые действия. Уже сейчас на их имущество наложен арест, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государству.

Обоих обвиняют в бездействии военной власти, совершенном во время военного положения (ч. 4 ст. 426 УКУ). Если вину докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

