На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 11365 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 32686 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 64015 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 81249 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 48066 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 102628 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 41598 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 74306 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52152 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 104272 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
52%
748мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 194567 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 194498 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 183346 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 180286 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 174127 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 11359 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 64008 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 81240 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 55868 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 102622 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 11425 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 15133 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 30875 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 74285 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 63312 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель
Фейковые новости

На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР

Киев • УНН

 • 968 просмотра

ГБР завершило дело против экс-командира и его заместителя на Киевщине. Они сфальсифицировали документы о гибели военного, чтобы присвоить часть 15-миллионной помощи его семье.

На Киевщине будут судить двух экс-командиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег - ГБР

Государственное бюро расследований завершило дело против бывшего командира и его заместителя одной из воинских частей Киевской области. Следователи выяснили: вместо того, чтобы честно сообщить о самоубийстве подчиненного, они сфальсифицировали документы и выдали трагедию за гибель во время боевого задания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробности

По такой схеме семье военнослужащего выплатили более 15 миллионов гривен единовременной помощи. Часть этих денег, по данным следствия, планировали присвоить сами должностные лица.

Пытался продать оружие на 1,7 миллиона гривен: на Донетчине будут судить военного26.08.2025, 03:08 • 3629 просмотров

Чтобы скрыть правду, фигуранты подделали и утвердили акт расследования, в котором причину смерти указали как боевые действия. Уже сейчас на их имущество наложен арест, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государству.

Обоих обвиняют в бездействии военной власти, совершенном во время военного положения (ч. 4 ст. 426 УКУ). Если вину докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Ущерб на более чем миллион гривен: по делу о незаконной вырубке леса разоблачен инженер госпредприятия01.09.2025, 14:29 • 3768 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧПКиевская область
Киевская область
Украина