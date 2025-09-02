$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 29961 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 59829 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 77221 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 46190 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 99708 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 41028 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 73104 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52071 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 103762 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
На Київщині судитимуть двох екскомандирів, які приховали самогубство військового заради грошей - ДБР

Київ • УНН

 • 164 перегляди

ДБР завершило справу проти екс-командира та його заступника на Київщині. Вони сфальсифікували документи про загибель військового, щоб привласнити частину 15-мільйонної допомоги його родині.

На Київщині судитимуть двох екскомандирів, які приховали самогубство військового заради грошей - ДБР

Державне бюро розслідувань завершило справу проти колишнього командира та його заступника однієї з військових частин Київщини. Слідчі з’ясували: замість того, щоб чесно повідомити про самогубство підлеглого, вони сфальсифікували документи та видали трагедію за загибель під час бойового завдання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.

Деталі

За такою схемою сім’ї військовослужбовця виплатили понад 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Частину цих грошей, за даними слідства, планували привласнити самі посадовці.

Намагався продати зброї на 1,7 мільйона гривень: на Донеччині судитимуть військового 26.08.25, 03:08 • 3629 переглядiв

Щоб приховати правду, фігуранти підробили та затвердили акт розслідування, у якому причину смерті вказали як бойові дії. Вже зараз на їхнє майно накладено арешт, аби компенсувати збитки, завдані державі.

Обох звинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій під час воєнного стану (ч. 4 ст. 426 ККУ). Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Шкода на понад мільйон гривень: по справі незаконної вирубки лісу викрито інженера держпідприємства01.09.25, 14:29 • 3760 переглядiв

Степан Гафтко

Київська область
Київська область
Україна