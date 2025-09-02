На Київщині судитимуть двох екскомандирів, які приховали самогубство військового заради грошей - ДБР

Державне бюро розслідувань завершило справу проти колишнього командира та його заступника однієї з військових частин Київщини. Слідчі з’ясували: замість того, щоб чесно повідомити про самогубство підлеглого, вони сфальсифікували документи та видали трагедію за загибель під час бойового завдання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДБР.

Деталі

За такою схемою сім’ї військовослужбовця виплатили понад 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Частину цих грошей, за даними слідства, планували привласнити самі посадовці.

Щоб приховати правду, фігуранти підробили та затвердили акт розслідування, у якому причину смерті вказали як бойові дії. Вже зараз на їхнє майно накладено арешт, аби компенсувати збитки, завдані державі.

Обох звинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій під час воєнного стану (ч. 4 ст. 426 ККУ). Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

