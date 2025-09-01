$41.320.06
Шкода на понад мільйон гривень: по справі незаконної вирубки лісу викрито інженера держпідприємства

Київ • УНН

 • 98 перегляди

На Київщині викрито інженера ДП "Ліси України", який надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років. Незаконна рубка цінних порід деревини завдала державі шкоди на суму понад 1,1 млн грн.

Шкода на понад мільйон гривень: по справі незаконної вирубки лісу викрито інженера держпідприємства

На Київщині завдали шкоди довкіллю. Згідно з розслідуванням, представник лісового господарства ДП "Ліси України" надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

Передає УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Повідомили про підозру працівнику одного з лісових господарств ДП "Ліси України" в Київській області. Згідно з матеріалами слідства, він допустив вирубку деревини цінних порід на більш ніж 1,1 мільйона гривень.

Слідчі виявили цей факт під час розслідування справи щодо завдання шкоди довкіллю. 

Інженер лісового господарства у червні 2023 року недбало поставився до виконання своїх обовʼязків. Посадовець не перевірив план рубки ділянки, вік деревини, наявність дозволів на рубку, проте надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років. 

- передає ДБР.

Згідно з висновками експертів незаконна рубка деревини цінних порід завдала матеріальної шкоди державі на суму понад 1,1 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.  

Нагадаємо

Одне з найгучніших розслідувань у сфері лісового господарства на Волині: до суду скеровано матеріали справи щодо незаконної вирубки понад 1,1 тисячі дерев. Вирубка відбулася на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України".

Ігор Тележніков

Кримінал та НППогода та довкілля
Київська область
Волинська область