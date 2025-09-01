$41.320.06
Эксклюзив
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ущерб на более чем миллион гривен: по делу о незаконной вырубке леса разоблачен инженер госпредприятия

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киевской области разоблачен инженер ГП "Леса Украины", который дал незаконное разрешение на вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет. Незаконная рубка ценных пород древесины нанесла государству ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Ущерб на более чем миллион гривен: по делу о незаконной вырубке леса разоблачен инженер госпредприятия

В Киевской области нанесли ущерб окружающей среде. Согласно расследованию, представитель лесного хозяйства ГП "Леса Украины" дал незаконное разрешение на вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет.

Передает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Сообщили о подозрении работнику одного из лесных хозяйств ГП "Леса Украины" в Киевской области. Согласно материалам следствия, он допустил вырубку древесины ценных пород на более чем 1,1 миллиона гривен.

Следователи выявили этот факт во время расследования дела о нанесении ущерба окружающей среде.

Инженер лесного хозяйства в июне 2023 года халатно отнесся к выполнению своих обязанностей. Должностное лицо не проверило план рубки участка, возраст древесины, наличие разрешений на рубку, однако дало незаконное разрешение на вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет.

- передает ГБР.

Согласно выводам экспертов, незаконная рубка древесины ценных пород нанесла материальный ущерб государству на сумму более 1,1 млн грн.

Фигуранту сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним

Одно из самых громких расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни: в суд направлены материалы дела о незаконной вырубке более 1,1 тысячи деревьев. Вырубка произошла на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

Волынская область