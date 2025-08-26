$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Намагався продати зброї на 1,7 мільйона гривень: на Донеччині судитимуть військового

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Він обміняв 26 гранат та 9 гранатометів на дрон, який потім перепродав за 40 тис. грн.

Намагався продати зброї на 1,7 мільйона гривень: на Донеччині судитимуть військового

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно військовослужбовця, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тис. грн.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР

- йдеться у дописі.

Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї складає понад 1,7 млн грн. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.

Військовослужбовець обвинувачується у:

  • привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);
    • носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

      Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

      Нагадаємо

      В Україні викрито 15 осіб, які намагалися налагодити незаконний збут зброї та боєприпасів. У фігурантів вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки, а затримання відбувалися у Києві, Чернівцях, на Херсонщині, Івано-Франківщині та в Чернігові.

      СБУ викрила дві групи торговців зброєю, які продавали криміналітету трофейні арсенали23.08.24, 12:22 • 17749 переглядiв

      Віта Зеленецька

