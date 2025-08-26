Намагався продати зброї на 1,7 мільйона гривень: на Донеччині судитимуть військового
Київ • УНН
На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Він обміняв 26 гранат та 9 гранатометів на дрон, який потім перепродав за 40 тис. грн.
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно військовослужбовця, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Зазначається, що у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тис. грн.
Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР
Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання.
Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї складає понад 1,7 млн грн. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.
Військовослужбовець обвинувачується у:
- привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);
- носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо
В Україні викрито 15 осіб, які намагалися налагодити незаконний збут зброї та боєприпасів. У фігурантів вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки, а затримання відбувалися у Києві, Чернівцях, на Херсонщині, Івано-Франківщині та в Чернігові.
