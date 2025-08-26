Пытался продать оружие на 1,7 миллиона гривен: на Донетчине будут судить военного
Киев • УНН
На Донетчине военнослужащий пытался продать оружие на более чем 1,7 млн грн. Он обменял 26 гранат и 9 гранатометов на дрон, который затем перепродал за 40 тыс. грн.
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Отмечается, что в апреле 2025 года фигурант через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон военнослужащий перепродал другому гражданскому лицу за 40 тыс. грн.
После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР
Сотрудники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также другое оборудование.
Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению злоумышленника. Ориентировочная стоимость изъятого оружия составляет более 1,7 млн грн. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.
Военнослужащий обвиняется в:
- присвоении боеприпасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
- ношении, приобретении и сбыте боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В Украине разоблачены 15 человек, которые пытались наладить незаконный сбыт оружия и боеприпасов. У фигурантов изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки, а задержания происходили в Киеве, Черновцах, на Херсонщине, Ивано-Франковщине и в Чернигове.
