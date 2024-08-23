СБУ разоблачила две группы торговцев оружием, которые продавали криминалитету трофейные арсеналы
Киев • УНН
Правоохранители задержали 11 человек, которые незаконно продавали оружие с деоккупированных территорий. Изъяты автоматы, гранаты, патроны и около 10 млн грн, вероятно полученных преступным путем.
Правоохранители разоблачили еще две группы злоумышленников, которые незаконно продавали оружие найденное в деоккупированных регионах Украины. Об этом заявила Служба безопасности, передает УНН.
Детали
На Киевщине, а также в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нейтрализованы две преступные группировки торговцев оружием. Злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины
Среди изъятого у фигурантов - арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов различного калибра.
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Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ривне и Буковины задержаны сразу девять участников банды. Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений.
Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустроили в одном из гаражных кооперативов столицы.
Кроме того, во Львовской и Ривненской областях "на горячем" задержаны организатор и два участника еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.
Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:
- партию автоматов и пистолетов с комплектующими;
- десятки тысяч патронов различного калибра;
- почти 10 млн грн, вероятно полученных преступным путем.
По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через собственные "рекламные" объявления в даркнете.
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Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Отмечается, что после проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.
Напомним
Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий.