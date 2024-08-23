СБУ разоблачила две группы торговцев оружием, которые продавали криминалитету трофейные арсеналы

Правоохранители разоблачили еще две группы злоумышленников, которые незаконно продавали оружие найденное в деоккупированных регионах Украины. Об этом заявила Служба безопасности, передает УНН.

Детали

На Киевщине, а также в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нейтрализованы две преступные группировки торговцев оружием. Злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины - резюмировали в СБУ.

Среди изъятого у фигурантов - арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов различного калибра.

Продавав автомати та надсилав їх поштою: у Києві судитимуть торговця зброєю

Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ривне и Буковины задержаны сразу девять участников банды. Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений.

Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустроили в одном из гаражных кооперативов столицы.

Кроме того, во Львовской и Ривненской областях "на горячем" задержаны организатор и два участника еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.

Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:

партию автоматов и пистолетов с комплектующими;

десятки тысяч патронов различного калибра;

почти 10 млн грн, вероятно полученных преступным путем.

По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через собственные "рекламные" объявления в даркнете.

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Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что после проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.

Напомним

Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий.