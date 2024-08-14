В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

Сообщено о подозрении киевлянину, который продавал гранатометы через интернет-сайты и присылал их покупателям по почте. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

В Киеве задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов и взрывных устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Согласно материалам следствия, он через специализированные сайты наладил в столице схему незаконной продажи ручных противотанковых гранатометов.

Через объявление за 40 тыс. гривен он продал противотанковый гранатомет АТ-4. Часть денег покупатель перевел на его карточку, другую часть передал по почте после получения товара.

Впоследствии злоумышленник так же по почте прислал другому покупателю еще один гранатомет с промышленно-изготовленными противотанковыми гранатами РПГ АТ-4.

Сообщается, что в результате спецоперации продавец задержан. Его поймали "на горячем" в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов, которыми торговал мужчина.

Напомним

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила 12 млн грн госсредств при закупке элементов динамической защиты для бронетехники ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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