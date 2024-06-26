Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые в трех регионах Украины занимались незаконной продажей оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Во время комплексных мероприятий в Киевской, Николаевской и Львовской областях задержаны шесть организаторов нелегального бизнеса.

Злоумышленники пытались продать криминалитету боевые средства поражения, которые были найдены в деоккупированных регионах Украины. Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы, автоматы Калашникова и более 20 тыс. боеприпасов к ним.

В частности, на Львовщине правоохранители разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, которые подпольно торговали оружием. По данным следствия, один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места бывших боев, где собирал оружие.

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Найденные "трофеи" он передавал своему сообщнику, который хранил их в специально оборудованном тайнике на чердаке собственного дома. Фигуранты пытались потом продать вооружение местному криминалитету. Так, например, автоматы АК-74 и АКС-74 они предлагали по 500 американских долларов за единицу.

Во время обысков у злоумышленников изъято:

гранатомет РПГ-26;

6 автоматов АК-74 и АКС-74;

противопехотную мину МОН-50;

гранаты РГД-5 и Ф-1;

десятки тысяч патронов к стрелковому оружию.

Также на Киевщине с поличным задержан местный делец, который пытался продать боевой арсенал, в который входило более 20 осколочных гранат и ручных противотанковых гранатометов.

После задержания были проведены обыски в гараже злоумышленника, где дополнительно обнаружили автомат Калашникова и более 1,5 тыс. патронов различного калибра. По имеющимся данным, изъятое вооружение он собирал в местных населенных пунктах, которые были под оккупацией в начале полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, сразу трех злоумышленников разоблачили на Николаевщине. Мужчины торговали трофейным оружием и боеприпасами, найденными на бывших боевых позициях оккупантов.

Для хранения военной продукции фигуранты обустроили схрон в лесополосе вблизи областного центра. Во время его осмотра обнаружены боевые гранаты и партия патронов.

Сейчас по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ - подытожили в СБУ.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что "на руках" украинцев может находиться от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия и речь идет не о короткоствольном, а автоматическом оружии, гранатах, минах и прочем.