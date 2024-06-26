Гранати, автомати та тисячі набоїв: у трьох регіонах України викрили торговців трофейною зброєю

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59778 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146053 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141576 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119534 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131049 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84261 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92561 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98547 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89593 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219268 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41018 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18350 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 17985 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41084 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19644 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141576 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219268 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369671 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305322 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9976 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30265 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27223 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119534 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32370 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Гранати, автомати та тисячі набоїв: у трьох регіонах України викрили торговців трофейною зброєю

Київ • УНН

 • 15577 перегляди

Правоохоронці викрили шістьох зловмисників, які займалися незаконним продажем зброї, зокрема гранатометів, автоматів Калашникова та понад 20 000 набоїв, вилучених з місць колишніх бойових дій у Київській, Миколаївській та Львівській областях України.

Гранати, автомати та тисячі набоїв: у трьох регіонах України викрили торговців трофейною зброєю

Правоохоронці викрили шістьох зловмисників, які у трьох регіонах України займались незаконним продажем зброї. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі 

Під час комплексних заходів у Київській, Миколаївській та Львівській областях затримано шістьох організаторів нелегального бізнесу.

Зловмисники намагались продати криміналітету бойові засоби ураження, які були знайдені в деокупованих регіонах України. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них.

Зокрема, на Львівщині правоохоронці викрили двох керівників місцевого благодійного фонду, які підпільно торгували зброєю. За даними слідства, один із них під виглядом "волонтерських поїздок" обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав зброю.

Пістолети, гранати та підривачі: на Одещині затримали торговця зброєю01.03.24, 20:15 • 25186 переглядiв

Знайдені "трофеї" він передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі власного будинку. Фігуранти намагались потім продати озброєння місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували за 500 американських доларів за одиницю.

Під час обшуків у зловмисників вилучено:

  • гранатомет РПГ-26;
  • 6 автоматів АК-74 та АКС-74;
  • протипіхотну міну МОН-50;
  • гранати РГД-5 та Ф-1;
  • десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

Також на Київщині на гарячому затримано місцевого ділка, що намагався продати бойовий арсенал, до якого входило більше ніж 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів.

Після затримання було проведено обшуки в гаражі зловмисника, де додатково виявили автомат Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв різного калібру. За наявними даними, вилучене озброєння він збирав у місцевих населених пунктах, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення рф.

Окрім того, одразу трьох зловмисників викрито на Миколаївщині. Чоловіки торгували трофейною зброєю та боєприпасами, знайденими на колишніх бойових позиціях окупантів.

Для зберігання військової продукції фігуранти облаштували схрон у лісосмузі поблизу обласного центру. Під час його огляду виявлено бойові гранати та партію набоїв.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Усе вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ

- підсумували в СБУ. 

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що "на  руках" українців може перебувати від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї і йдеться не про короткоствольну, а автоматичну зброю, гранати, міни та інше.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45