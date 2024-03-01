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Пістолети, гранати та підривачі: на Одещині затримали торговця зброєю

Київ • УНН

 • 25186 перегляди

В Одеській області правоохоронці викрили нелегальний канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, затримавши торговця, який продавав валізу зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами.

Пістолети, гранати та підривачі: на Одещині затримали торговця зброєю

На Одещині правоохоронці викрили нелегальний канал з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це заявили у пресслужбі ДПСУ, пише УНН.

Деталі 

Правоохоронці затримали торговця під час контрольованої закупки, коли він продав валізу вщент заповнену зброєю та вибуховими пристроями.

Серед вилученого - три пістолети, магазини до них, майже 250 набоїв різного калібру, гранати та запали до них, сигнальна ракета, два підривачі, корпус протипіхотної міни та шість тисяч гривень, отримані злочинним шляхом за збут зброї на "чорному ринку". 

В Одесі затримано злочинців, які займались нелегальним збутом зброї12.01.24, 18:47 • 26110 переглядiв

Фігуранта справи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі торговцю оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років

- резюмували в ДПСУ.

Доповнення

Зловмисником виявився  33-річний уродженець Одещини. Чоловік спеціалізувався на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Своїх клієнтів чоловік підшукував через особисті зв’язки за допомогою "сарафанного радіо". Товар передавав лише під час особистих зустрічей із рук в руки.

Правоохоронці наразі встановлюють усі канали надходження зброї та осіб, причетних до постачання заборонених предметів на територію регіону.

Нагадаємо

У Черкаській області правоохоронці затримали торговця зброєю, який зберігав у своєму гаражі автомати АКС-74 та гранати Ф-1. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Володимир Омельченко

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