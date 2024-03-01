Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием
Киев • УНН
В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, задержав торговца, который продавал чемодан с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.
В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом заявили в пресс-службе ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Правоохранители задержали торговца во время контролируемой закупки, когда он продал чемодан полностью заполненный оружием и взрывными устройствами.
Среди изъятого - три пистолета, магазины к ним, почти 250 патронов различного калибра, гранаты и запалы к ним, сигнальная ракета, два взрывателя, корпус противопехотной мины и шесть тысяч гривен, полученные преступным путем за сбыт оружия на "черном рынке".
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия12 января 2024, 16:47 • 24753 просмотра
Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас торговцу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет
Дополнение
Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Одесской области. Мужчина специализировался на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Своих клиентов мужчина подыскивал через личные связи с помощью "сарафанного радио". Товар передавал только во время личных встреч из рук в руки.
Правоохранители сейчас устанавливают все каналы поступления оружия и лиц, причастных к поставке запрещенных предметов на территорию региона.
Напомним
В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием
В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, задержав торговца, который продавал чемодан с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.
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