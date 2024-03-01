Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием

В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом заявили в пресс-службе ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали торговца во время контролируемой закупки, когда он продал чемодан полностью заполненный оружием и взрывными устройствами.

Среди изъятого - три пистолета, магазины к ним, почти 250 патронов различного калибра, гранаты и запалы к ним, сигнальная ракета, два взрывателя, корпус противопехотной мины и шесть тысяч гривен, полученные преступным путем за сбыт оружия на "черном рынке".

В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия

Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас торговцу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет - резюмировали в ГПСУ.

Дополнение

Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Одесской области. Мужчина специализировался на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Своих клиентов мужчина подыскивал через личные связи с помощью "сарафанного радио". Товар передавал только во время личных встреч из рук в руки.

Правоохранители сейчас устанавливают все каналы поступления оружия и лиц, причастных к поставке запрещенных предметов на территорию региона.

Напомним

В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.