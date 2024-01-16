Набої, гранати та автомат: в Черкасах затримали торговця зброєю
Київ • УНН
У Черкаській області правоохоронці затримали торговця зброєю, який зберігав у своєму гаражі автомати АКС-74 та гранати Ф-1. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
В Черкаській області правоохоронці викрили торговця зброєю, який тримав у гаражі гранати, автомат, набої та гранатомети. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Черській області, передає УНН.
Деталі
Під час документування злочинної діяльності чоловіка правоохоронці провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту зброї та боєприпасів, а саме: автомату АКС-74, 5 гранат Ф-1 із запалами та більш як 1000 патронів
Крім того, в гаражному приміщенні фігуранта провели обшук, де ще виявили й вилучили велику кількість патронів, автомат АКС-74, 10 гранат Ф-1 із запалами та 2 гранатомети "РШГ-1".
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Речові докази направили на експертне дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі за процесуального керівництва прокурорів оголосили чоловіку підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України
Доповнення
Правоохоронці встановили, що 36-річний мешканець Черкас раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.
За збут зброї й боєприпасів чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.
Наразі правоохоронці встановлюють канал походження зброї та можливих спільників фігуранта.
Нагадаємо
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату, його затримали під час поліцейської спецоперації за участю КОРД. Під час обшуку у приміщенні, як повідомляється, виявили ще чотири гранати та димові шашки.