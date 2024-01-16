Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  267925 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  235861 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  108558 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  185829 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  250395 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  91856 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  133930 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  101122 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  93823 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120593 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139016 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139572 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145463 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142777 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Новости по теме

Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  9918 просмотра
Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста

Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.

Новости Мира •   •  9767 просмотра
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста

Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

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Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии

Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие, отметил Подоляк.

Политика •   •  11351 просмотра
Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии

"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января

Министерство иностранных дел Украины осуждает последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, призывая к усилению санкций и строгому соблюдению резолюций ООН. МИД предупреждает, что это событие усиливает региональную напряженность и нарушает международное право.

Политика •   •  11348 просмотра
"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января

"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.

Политика •   •  10719 просмотра
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы

Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.

Политика •   •  10239 просмотра
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники

Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.

Общество •   •  13303 просмотра
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники

Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной

Польские протестующие предупреждают, что возобновят блокаду польско-украинской границы, если правительство не выполнит их требования до 1 марта.

Политика •   •  11810 просмотра
Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной

"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями Запада.

Политика •   •  11254 просмотра
"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями