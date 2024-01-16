Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием

В Черкасской области правоохранители разоблачили торговца оружием, который держал в гараже гранаты, автомат, патроны и гранатометы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черской области, передает УНН.

Детали

Во время документирования преступной деятельности мужчины правоохранители провели оперативную закупку и задержали правонарушителя непосредственно во время сбыта оружия и боеприпасов, а именно: автомата АКС-74, 5 гранат Ф-1 с запалами и более 1000 патронов - резюмировали правоохранители.

Кроме того, в гаражном помещении фигуранта провели обыск, где еще обнаружили и изъяли большое количество патронов, автомат АКС-74, 10 гранат Ф-1 с запалами и 2 гранатомета "РШГ-1".

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Вещественные доказательства направили на экспертное исследование в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Следователи при процессуальном руководстве прокуроров объявили мужчине подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины - добавляют в Нацполиции.

Дополнение

Правоохранители установили, что 36-летний житель Черкасс ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в процессуальном порядке.

За сбыт оружия и боеприпасов мужчине грозит до семи лет заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают канал происхождения оружия и возможных сообщников фигуранта.

Напомним,

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали во время полицейской спецоперации с участием КОРД. Во время обыска в помещении, как сообщается, обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.