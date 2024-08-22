Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

В суд передали дело в отношении мужчины с Херсонщины, которого обвиняют в незаконной торговле оружием. Фигуранту грозит до семи лет за решеткой. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что 38-летний мужчина покупал оружие на специализированном сайте, а затем сбывал его по более высокой цене через Интернет, избегая личных встреч с покупателями. Заказы клиентам он отправлял по почте, используя для отправки посылок вымышленные имена и фамилии.

Правоохранители зафиксировали продажу автоматов АК-74, АКС-74, АКМ и пистолета «ПМ». В частности, за автомат продавец получал от 45 тыс. до 50 тыс. грн. Во время обыска в доме, где живет обвиняемый, изъяли: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пистолет ПМ, пистолет ТТ, более 350 шт. патронов.

У Києві затримали чоловіка, який через інтернет продавав гранатомети

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено обвинительное заключение в отношении уроженца города Херсон по факту незаконного ношения, хранения, приобретения, сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

За незаконное хранение и продажу оружия санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Отмечается также, что правоохранители в рамках уголовного производства установили лиц, которые незаконно покупали у мужчины оружие.

Напомним,

Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий.