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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 10:58  •  11090 просмотра

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38-летний мужчина с Херсонщины продавал оружие через интернет, избегая личных встреч. Во время обыска изъяты автоматы, пистолеты, граната и патроны. Ему грозит до 7 лет заключения.

В суд передали дело в отношении мужчины с Херсонщины, которого обвиняют в  незаконной торговле оружием. Фигуранту грозит до семи лет за решеткой. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что 38-летний мужчина покупал оружие на специализированном сайте, а затем сбывал его по более высокой цене через Интернет, избегая личных встреч с покупателями. Заказы клиентам он отправлял по почте, используя для отправки посылок вымышленные имена и фамилии.

Правоохранители зафиксировали продажу автоматов АК-74, АКС-74, АКМ и пистолета «ПМ». В частности, за автомат продавец получал от 45 тыс. до 50 тыс. грн. Во время обыска в доме, где живет обвиняемый, изъяли: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пистолет ПМ, пистолет ТТ, более 350 шт. патронов.

У Києві затримали чоловіка, який через інтернет продавав гранатомети14 августа 2024, 08:47 • 35985 просмотров

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено обвинительное заключение в отношении уроженца города Херсон по факту незаконного ношения, хранения, приобретения, сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 УК Украины)

- резюмировали в прокуратуре. 

За незаконное хранение и продажу оружия санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.  

Отмечается также, что правоохранители в рамках уголовного производства установили лиц, которые незаконно покупали у мужчины оружие.

Напомним,

Правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые занимались незаконной продажей оружия и патронов, изъятых из мест бывших боевых действий.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
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