СБУ викрила дві групи торговців зброєю, які продавали криміналітету трофейні арсенали

Правоохоронці викрили ще дві групи зловмисників, які незаконно продавали зброю знайдену в деокупованих регіонах України. Про це заявила Служба безпеки, передає УНН.

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На Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю. Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України

Серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру.

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Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень.

Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці.

Крім того, у Львівській та Рівненській областях "на гарячому" затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні "рекламні" оголошення у даркнеті.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі