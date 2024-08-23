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СБУ викрила дві групи торговців зброєю, які продавали криміналітету трофейні арсенали

СБУ викрила дві групи торговців зброєю, які продавали криміналітету трофейні арсенали

Київ • УНН

 • 17742 перегляди

Правоохоронці затримали 11 осіб, які незаконно продавали зброю з деокупованих територій. Вилучено автомати, гранати, набої та близько 10 млн грн, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці викрили ще дві групи зловмисників, які незаконно продавали зброю знайдену в деокупованих регіонах України. Про це заявила Служба безпеки, передає УНН.

Деталі

На Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю. Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України

- резюмували в СБУ. 

Серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру.

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Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень.

Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці.

Крім того, у Львівській та Рівненській областях "на гарячому" затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

  • партію автоматів та пістолетів з комплектуючими;
  • десятки тис. набоїв різного калібру;
  • майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні "рекламні" оголошення у даркнеті.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

- резюмували правоохоронці. 

Зазначається, що після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили шістьох зловмисників, які займалися незаконним продажем зброї та набоїв, вилучених з місць колишніх бойових дій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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