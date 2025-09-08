$41.220.13
Руководил убийствами украинских пленных: в Харькове судят военного РФ, ему светит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Харькове судят 36-летнего военного ВС РФ, обвиняемого в убийствах украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе. Обвиняемый признал свою вину, ему грозит пожизненное заключение.

Руководил убийствами украинских пленных: в Харькове судят военного РФ, ему светит пожизненное заключение

36-летний обвиняемый с позывным "Алтай" занимал должность командира в составе полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. В порядке исследования доказательств допрошен свидетель, также оглашен обвинительный акт.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

В Харькове продолжается суд над военным вооруженных сил РФ по делу об убийствах украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе.

36-летний обвиняемый с позывным "Алтай" занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ и участвовал в повторном вторжении на территорию Харьковской области в 2024 году.

Его обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции до 24.10.2024).

По данным следствия, "Алтай" вместе с другими оккупантами занял территорию Волчанского агрегатного завода.

Под его фактическим руководством и по приказу старшего командования было совершено три убийства украинских военнопленных

- информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Суд утвердил порядок исследования доказательств и начал непосредственное рассмотрение дела — уже допрошен первый свидетель.  

Во время заседания прокурор огласил обвинительный акт. Суд разъяснил обвиняемому суть предъявленного обвинения.

Как сообщается, российский военнопленный признал свою вину. В то же время он отказался признавать гражданские иски потерпевших. 

Напомним

Российские оккупационные войска застрелили гражданского инвалида в инвалидной коляске возле больницы в Волчанске.

3 мая 2025 года военные РФ расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ в Волновахском районе. 

Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за убийство четырех человек в Лимане.

В Украине зафиксировано 326 случаев сексуального насилия со стороны российских военных. 59 военнослужащих РФ имеют статус подозреваемых, в отношении 36 человек следствие завершено.

