У Вовчанську війська рф розстріляли цивільного в інвалідному візку: прокуратура відкрила провадження
Київ • УНН
Російські окупаційні війська застрелили цивільного інваліда в інвалідному візку біля лікарні у Вовчанську, через що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Окупаційні війська рф розстріляли цивільну людину поблизу у Вовчанську. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це пише УНН з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
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Зазначається, що під час моніторингу соцмереж виявлено інформацію про розстріл окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.
Правоохоронці показали відео, яке зняли аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ. На кадрах видно тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.
Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові зс рф розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.
Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Голова МВС Ігор Клименко заявив, що у північній частині Вовчанська російські військові беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли