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У Вовчанську війська рф розстріляли цивільного в інвалідному візку: прокуратура відкрила провадження

У Вовчанську війська рф розстріляли цивільного в інвалідному візку: прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

 • 23635 перегляди

Російські окупаційні війська застрелили цивільного інваліда в інвалідному візку біля лікарні у Вовчанську, через що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупаційні війська рф розстріляли цивільну людину поблизу у Вовчанську. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це пише УНН з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Деталі 

Зазначається, що  під час моніторингу соцмереж виявлено інформацію про розстріл окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.

Правоохоронці показали відео, яке зняли аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ. На кадрах видно  тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові зс рф розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

- заявили в прокуратурі. 

Нагадаємо

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що у північній частині Вовчанська російські військові беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли

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