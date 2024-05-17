В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство

Оккупационные войска рф расстреляли гражданского человека вблизи в Волчанске. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что во время мониторинга соцсетей обнаружена информация о расстреле оккупантами лица с инвалидностью в Волчанске.

Правоохранители показали видео, которое сняли аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над г. Волчанск. На кадрах видно тело погибшего человека в кресле колесном неподалеку местной больницы, которую захватили российские военнослужащие.

Правоохранители рассматривают версию, что пострадавший пытался уехать подальше от медицинского учреждения, но военные ВС РФ расстреляли его и бросили в кресле колесном стоять посреди разбитой улицы.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - заявили в прокуратуре.

Напомним,

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах