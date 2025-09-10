ГБР сообщило о подозрении руководителям ФСБ и МВД РФ в преступлениях против участников Революции Достоинства

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителям ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также их подчиненным в пособничестве украинским правоохранителям во время подавления протестов в ходе Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также их подчиненным в пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 года. Они через своих подчиненных способствовали превышению служебных полномочий, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к убийствам и ранениям участников акций Революции Достоинства в Украине