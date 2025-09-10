ГБР сообщило о подозрении руководителям ФСБ и МВД РФ в преступлениях против участников Революции Достоинства
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении Александру Бортникову и Владимиру Колокольцеву, руководителям ФСБ и МВД РФ. Их обвиняют в пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов на Майдане в 2013-2014 годах.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также их подчиненным в пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 года. Они через своих подчиненных способствовали превышению служебных полномочий, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к убийствам и ранениям участников акций Революции Достоинства в Украине
Отмечается, что по их договоренности с тогдашним руководством СБУ и МВД в Украину прибывали группы сотрудников ФСБ и МВД РФ, которые участвовали в планировании силовых действий, рекомендовали привлечь дополнительные подразделения "Беркута" и внутренних войск.
В частности, россияне лично посещали центральные районы Киева, в том числе Майдан Независимости, оценивали обстановку на месте и в дальнейшем осуществляли корректировку плана силовых действий - Оперативного замысла нейтрализации акций протестов путем силового разгона митингующих.
"По их рекомендациям в обусловленном месте в Киеве был обустроен запасной командный пункт для управления операциями по противодействию акциям протестов. Также они обеспечивали поставку в Украину российских гранат.
Так из России были незаконно поставлены ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты производства государства-агрессора.
В январе - феврале 2014 года эти средства незаконно применяли против митингующих. План разгона под видом антитеррористической операции был реализован 18–19 февраля 2014 года, в результате чего погибли 13 человек и более 250 получили ранения", - добавили в ГБР.
После Революции Достоинства российские должностные лица скрывали причастных украинских силовиков, предоставляли им паспорта и должности в РФ.
