ГБР сообщило о подозрении руководителям ФСБ и МВД РФ в преступлениях против участников Революции Достоинства

Эксклюзив
13:48 • 320 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 3196 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 10400 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 14546 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 38918 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 58570 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 49838 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31030 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35403 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23894 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 32074 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 38341 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 35120 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 27339 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 22126 просмотра
ГБР сообщило о подозрении руководителям ФСБ и МВД РФ в преступлениях против участников Революции Достоинства

Киев • УНН

 • 160 просмотра

ГБР сообщило о подозрении Александру Бортникову и Владимиру Колокольцеву, руководителям ФСБ и МВД РФ. Их обвиняют в пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

ГБР сообщило о подозрении руководителям ФСБ и МВД РФ в преступлениях против участников Революции Достоинства

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителям ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также их подчиненным в пособничестве украинским правоохранителям во время подавления протестов в ходе Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также их подчиненным в пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 года. Они через своих подчиненных способствовали превышению служебных полномочий, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к убийствам и ранениям участников акций Революции Достоинства в Украине

- говорится в сообщении.

Отмечается, что по их договоренности с тогдашним руководством СБУ и МВД в Украину прибывали группы сотрудников ФСБ и МВД РФ, которые участвовали в планировании силовых действий, рекомендовали привлечь дополнительные подразделения "Беркута" и внутренних войск.

В частности, россияне лично посещали центральные районы Киева, в том числе Майдан Независимости, оценивали обстановку на месте и в дальнейшем осуществляли корректировку плана силовых действий - Оперативного замысла нейтрализации акций протестов путем силового разгона митингующих.

"По их рекомендациям в обусловленном месте в Киеве был обустроен запасной командный пункт для управления операциями по противодействию акциям протестов. Также они обеспечивали поставку в Украину российских гранат.

Так из России были незаконно поставлены ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты производства государства-агрессора.

В январе - феврале 2014 года эти средства незаконно применяли против митингующих. План разгона под видом антитеррористической операции был реализован 18–19 февраля 2014 года, в результате чего погибли 13 человек и более 250 получили ранения", - добавили в ГБР.

После Революции Достоинства российские должностные лица скрывали причастных украинских силовиков, предоставляли им паспорта и должности в РФ.

Напомним

36-летний обвиняемый с позывным "Алтай" занимал должность командира в составе полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. В порядке исследования доказательств допрошен свидетель, также объявлен обвинительный акт.

Павел Зинченко

ПолитикаКриминал и ЧП
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Украина
Киев