В Киеве агенты ФСБ планировали провести теракты и диверсии: суд вынес приговор (видео)
Киев • УНН
Двое агентов ФСБ получили тюремные сроки за теракты в Киеве. Один из них пытался подорвать полицейских, другой – поджег авто ВСУ и отделение Укрпочты.
По материалам Службы Безопасности Украины и Национальной полиции тюремные сроки получили два агента ФСБ, один из которых пытался подорвать полицейских в центре Киева. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ, Полицию Киева.
Детали
По доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции реальные сроки заключения получили еще два агента РФ, которые совершали теракты и поджоги в Киеве. Оба действовали порознь и были задержаны в конце 2024 года.
Как установило расследование, оба осужденных – жители столичного региона, которых ФСБ завербовала в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".
Один из них – 43-летний рецидивист, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из исправительной колонии. На этот раз он выполнял заказ ФСБ на совершение теракта против наряда полиции в Киеве
Отмечается, что для совершения преступления фигурант установил "растяжку" с боевой гранатой Ф-1 в арендованной квартире в центре столицы. Затем на линию 102 поступил фейковый вызов о якобы домашнем насилии по этому адресу.
Другой – 42-летний автомеханик столичного СТО, который поджег два внедорожника ВСУ и отделение Укрпочты. Чтобы сделать это, он сливал бензин из баков машин своих клиентов, а затем синтезировал легковоспламеняющиеся смеси.
По материалам правоохранителей, злоумышленники признаны виновными в соответствии с совершенными преступлениями по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (соучастие в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц в особый период);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (совершение оконченного покушения на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).
"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 10 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.
Напомним
Контрразведка СБУ предотвратила теракты в Одессе, задержав агента ФСБ. 60-летний одессит изготавливал самодельные взрывные устройства и закладывал их в схроны.
