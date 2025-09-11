$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 16142 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 42366 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 27291 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 30128 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 31401 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61902 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 83106 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65350 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34971 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39045 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Киеве агенты ФСБ планировали провести теракты и диверсии: суд вынес приговор (видео)

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Двое агентов ФСБ получили тюремные сроки за теракты в Киеве. Один из них пытался подорвать полицейских, другой – поджег авто ВСУ и отделение Укрпочты.

В Киеве агенты ФСБ планировали провести теракты и диверсии: суд вынес приговор (видео)

По материалам Службы Безопасности Украины и Национальной полиции тюремные сроки получили два агента ФСБ, один из которых пытался подорвать полицейских в центре Киева. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ, Полицию Киева.

Детали

По доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции реальные сроки заключения получили еще два агента РФ, которые совершали теракты и поджоги в Киеве. Оба действовали порознь и были задержаны в конце 2024 года.

Как установило расследование, оба осужденных – жители столичного региона, которых ФСБ завербовала в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

Один из них – 43-летний рецидивист, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из исправительной колонии. На этот раз он выполнял заказ ФСБ на совершение теракта против наряда полиции в Киеве

- говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что для совершения преступления фигурант установил "растяжку" с боевой гранатой Ф-1 в арендованной квартире в центре столицы. Затем на линию 102 поступил фейковый вызов о якобы домашнем насилии по этому адресу.

Другой – 42-летний автомеханик столичного СТО, который поджег два внедорожника ВСУ и отделение Укрпочты. Чтобы сделать это, он сливал бензин из баков машин своих клиентов, а затем синтезировал легковоспламеняющиеся смеси.

По материалам правоохранителей, злоумышленники признаны виновными в соответствии с совершенными преступлениями по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
    • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (соучастие в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
      • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
        • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (соучастие в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц в особый период);
          • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (совершение оконченного покушения на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

            "Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 10 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

            Напомним

            Контрразведка СБУ предотвратила теракты в Одессе, задержав агента ФСБ. 60-летний одессит изготавливал самодельные взрывные устройства и закладывал их в схроны.

