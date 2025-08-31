$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 12511 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 33364 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 62124 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 77415 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 95963 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 248119 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106584 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83997 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98089 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312855 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения

Киев • УНН

 • 48 просмотра

СБУ приговорила российского агента к 15 годам заключения за корректировку воздушных атак РФ на востоке Украины. Злоумышленник передавал врагу координаты для ударов по госпиталям Краматорска, где лечились раненые украинские воины.

Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения

По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, корректировавший воздушные атаки рф на востоке Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка СБУ задержала его в августе 2024 года по месту жительства. У злоумышленника изъят смартфон, с которого он передавал врагу координаты для ракетных и артиллерийских ударов по Краматорску.  

Среди основных целей, по которым фигурант наводил удары, были госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение раненые украинские воины после боев на передовой восточного фронта

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 48-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где он высказывался в поддержку рашистов.

Установлено, что агент находился на связи с представительницей минобороны рф, которая сотрудничает с российскими спецслужбами. Сейчас ее личность уже установлена Службой безопасности.

По инструкции оккупантов мужчина обходил местность и пытался выявить и передать координаты объектов, в частности медучреждений с наибольшим сосредоточением украинских защитников.

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Контрразведка СБУ задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Женщина собирала информацию о ВСУ для боевика "БАРС-16". Злоумышленницей оказалась жительница Святогорска, которая сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.  

Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы27.08.25, 17:09 • 6758 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Краматорск