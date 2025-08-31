Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения

По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, корректировавший воздушные атаки рф на востоке Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка СБУ задержала его в августе 2024 года по месту жительства. У злоумышленника изъят смартфон, с которого он передавал врагу координаты для ракетных и артиллерийских ударов по Краматорску.

Среди основных целей, по которым фигурант наводил удары, были госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение раненые украинские воины после боев на передовой восточного фронта - говорится в сообщении.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 48-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где он высказывался в поддержку рашистов.

Установлено, что агент находился на связи с представительницей минобороны рф, которая сотрудничает с российскими спецслужбами. Сейчас ее личность уже установлена Службой безопасности.

По инструкции оккупантов мужчина обходил местность и пытался выявить и передать координаты объектов, в частности медучреждений с наибольшим сосредоточением украинских защитников.

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Контрразведка СБУ задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Женщина собирала информацию о ВСУ для боевика "БАРС-16". Злоумышленницей оказалась жительница Святогорска, которая сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

