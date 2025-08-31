Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения
Киев • УНН
СБУ приговорила российского агента к 15 годам заключения за корректировку воздушных атак РФ на востоке Украины. Злоумышленник передавал врагу координаты для ударов по госпиталям Краматорска, где лечились раненые украинские воины.
По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, корректировавший воздушные атаки рф на востоке Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Контрразведка СБУ задержала его в августе 2024 года по месту жительства. У злоумышленника изъят смартфон, с которого он передавал врагу координаты для ракетных и артиллерийских ударов по Краматорску.
Среди основных целей, по которым фигурант наводил удары, были госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение раненые украинские воины после боев на передовой восточного фронта
Как установило расследование, вражеским агентом оказался 48-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где он высказывался в поддержку рашистов.
Установлено, что агент находился на связи с представительницей минобороны рф, которая сотрудничает с российскими спецслужбами. Сейчас ее личность уже установлена Службой безопасности.
По инструкции оккупантов мужчина обходил местность и пытался выявить и передать координаты объектов, в частности медучреждений с наибольшим сосредоточением украинских защитников.
На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним
Контрразведка СБУ задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Женщина собирала информацию о ВСУ для боевика "БАРС-16". Злоумышленницей оказалась жительница Святогорска, которая сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы27.08.25, 17:09 • 6758 просмотров