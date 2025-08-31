$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 12498 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 33335 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 62109 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 77397 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 95950 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248111 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106577 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83995 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98089 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312848 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Зрадник, який наводив ракети рф на прифронтові шпиталі Сил оборони отримав 15 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 38 перегляди

СБУ засудила російського агента до 15 років ув'язнення за коригування повітряних атак РФ на сході України. Зловмисник передавав ворогу координати для ударів по шпиталях Краматорська, де лікувалися поранені українські воїни.

Зрадник, який наводив ракети рф на прифронтові шпиталі Сил оборони отримав 15 років ув'язнення

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рф на сході України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка СБУ затримала його у серпні 2024 року за місцем проживання. У зловмисника вилучено смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських ударів по Краматорську.  

Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни після боїв на передовій східного фронту

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували у забороненій соцмережі "ВКонтакте", де він висловлювався на підтримку рашистів.

Встановлено, що агент перебував на зв’язку із представницею міноборони рф, яка співпрацює з російськими спецслужбами. Наразі її особу вже встановлено Службою безпеки.

За інструкцією окупантів чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об’єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про ЗСУ для бойовика "БАРС-16". Зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Агент фсб готував атаку на Дніпровську ГЕС: зраднику дали 15 років тюрми27.08.25, 17:09 • 6758 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Краматорськ