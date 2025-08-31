Зрадник, який наводив ракети рф на прифронтові шпиталі Сил оборони отримав 15 років ув'язнення

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рф на сході України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка СБУ затримала його у серпні 2024 року за місцем проживання. У зловмисника вилучено смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських ударів по Краматорську.

Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни після боїв на передовій східного фронту - йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували у забороненій соцмережі "ВКонтакте", де він висловлювався на підтримку рашистів.

Встановлено, що агент перебував на зв’язку із представницею міноборони рф, яка співпрацює з російськими спецслужбами. Наразі її особу вже встановлено Службою безпеки.

За інструкцією окупантів чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об’єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про ЗСУ для бойовика "БАРС-16". Зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

