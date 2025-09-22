Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления

В Херсоне с утра наблюдалось задымление, вероятной причиной является природный пожар на левобережье, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 09:00 22 сентября по всему городу наблюдается задымление. Специалисты ГСЧС провели поиск возможных источников горения на территории Херсона и пригорода - очагов возгорания не обнаружено. Вероятной причиной задымленности является горение камыша на левом берегу реки Днепр", - написал Шанько.

Дополнение

Херсон не прекращает обстреливать враг. По данным Херсонской областной прокуратуры, сегодня утром, около 9 часов, оккупанты атаковали Херсон из артиллерии, погибла женщина, находившаяся во дворе.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.