Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления
Киев • УНН
22 сентября в 09:00 в Херсоне наблюдается задымление. Специалисты ГСЧС не обнаружили очагов возгорания в городе и пригороде, вероятной причиной является горение камыша на левом берегу Днепра.
В Херсоне с утра наблюдалось задымление, вероятной причиной является природный пожар на левобережье, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 09:00 22 сентября по всему городу наблюдается задымление. Специалисты ГСЧС провели поиск возможных источников горения на территории Херсона и пригорода - очагов возгорания не обнаружено. Вероятной причиной задымленности является горение камыша на левом берегу реки Днепр", - написал Шанько.
Дополнение
Херсон не прекращает обстреливать враг. По данным Херсонской областной прокуратуры, сегодня утром, около 9 часов, оккупанты атаковали Херсон из артиллерии, погибла женщина, находившаяся во дворе.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.