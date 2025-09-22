Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления

$41.250.00
Эксклюзив
07:19 • 7320 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 10301 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 15029 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 14622 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28332 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44656 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54701 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57099 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 85763 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90998 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
На Полтавщине горит предприятие в результате попадания БПЛА - ОВА21 сентября, 23:14 • 5794 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 12228 просмотра
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 8216 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 12503 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 7640 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 7320 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 15029 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 59414 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 41726 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 85763 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Шон Даффи
Даниил Гетманцев
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Запорожье
Киевская область
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 7754 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 75578 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 98641 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 45700 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 45031 просмотра
Шахед-136
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
Ми-8
E-6 Mercury

Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

22 сентября в 09:00 в Херсоне наблюдается задымление. Специалисты ГСЧС не обнаружили очагов возгорания в городе и пригороде, вероятной причиной является горение камыша на левом берегу Днепра.

Херсон накрыло дымом: названа вероятная причина задымления

В Херсоне с утра наблюдалось задымление, вероятной причиной является природный пожар на левобережье, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 09:00 22 сентября по всему городу наблюдается задымление. Специалисты ГСЧС провели поиск возможных источников горения на территории Херсона и пригорода - очагов возгорания не обнаружено. Вероятной причиной задымленности является горение камыша на левом берегу реки Днепр", - написал Шанько.

Дополнение

Херсон не прекращает обстреливать враг. По данным Херсонской областной прокуратуры, сегодня утром, около 9 часов, оккупанты атаковали Херсон из артиллерии, погибла женщина, находившаяся во дворе.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр (река)
Херсон