Херсон накрило димом: назвали ймовірну причину задимлення

Ексклюзив
07:19 • 7934 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 10579 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 15390 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14838 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28546 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44772 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54801 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60547 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57143 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85942 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА21 вересня, 23:14
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п'ять влучань21 вересня, 23:50
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 7936 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 15390 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 59585 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 41872 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 85942 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Шон Даффі
Данило Гетманцев
Україна
Крим
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Київська область
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 8214 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75696 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 98765 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45797 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 45130 перегляди
Шахед-136
Ракетна система С-400
Brent
Мі-8
E-6 Mercury

Херсон накрило димом: назвали ймовірну причину задимлення

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

22 вересня о 09:00 у Херсоні спостерігається задимлення. Фахівці ДСНС не виявили осередків займання в місті та передмісті, ймовірною причиною є горіння очерету на лівому березі Дніпра.

Херсон накрило димом: назвали ймовірну причину задимлення

У Херсоні з ранку спостерігалося задимлення, імовірною причиною є природна пожежа на лівобережжі, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Станом на 09:00 22 вересня по всьому місту спостерігається задимлення. Фахівці ДСНС провели пошук можливих джерел горіння на території Херсона та передмістя - осередків займання не виявлено. Імовірною причиною задимленості є горіння очерету на лівому березі річки Дніпро", - написав Шанько.

Доповнення

Херсон не припиняє обстрілювати ворог. За даними Херсонської обласної прокуратури, сьогодні вранці, близько 9 години, окупанти атакували Херсон з артилерії, загинула жінка, яка перебувала на подвір’ї.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (річка)
Херсон