Херсон накрило димом: назвали ймовірну причину задимлення
Київ • УНН
22 вересня о 09:00 у Херсоні спостерігається задимлення. Фахівці ДСНС не виявили осередків займання в місті та передмісті, ймовірною причиною є горіння очерету на лівому березі Дніпра.
У Херсоні з ранку спостерігалося задимлення, імовірною причиною є природна пожежа на лівобережжі, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Станом на 09:00 22 вересня по всьому місту спостерігається задимлення. Фахівці ДСНС провели пошук можливих джерел горіння на території Херсона та передмістя - осередків займання не виявлено. Імовірною причиною задимленості є горіння очерету на лівому березі річки Дніпро", - написав Шанько.
Доповнення
Херсон не припиняє обстрілювати ворог. За даними Херсонської обласної прокуратури, сьогодні вранці, близько 9 години, окупанти атакували Херсон з артилерії, загинула жінка, яка перебувала на подвір’ї.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу через російську агресію 2 людини дістали поранення.