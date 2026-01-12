Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома

$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 16666 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 15161 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 19608 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 30151 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 37467 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 33655 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31707 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60982 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 39494 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Популярнi новини
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 15553 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 9292 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 13339 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13626 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 7366 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 2004 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 7444 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 7408 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13655 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60982 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Крим
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 22115 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 20251 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 27194 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 29684 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 85662 перегляди
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Ексміністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, який перебуває під слідством, отримав політичний притулок в Угорщині. Цей крок посилив напруженість між новим урядом Варшави та його консервативними попередниками.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома
Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав політичний притулок в Угорщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Цю інформацію підтвердив його адвокат. Також повідомляється, що цей крок посилив напруженість між новим урядом Варшави та його консервативними попередниками.

Збігнєв Зьобро обіймав посаду генерального прокурора Польщі з березня 2016 по листопад 2023 року. Наразі він перебуває під слідством у Польщі за підозрою у зловживанні Фондом юстиції - державною програмою, спочатку призначеною для підтримки жертв злочинів.

Його підозрюють його у скоєнні 26 кримінальних злочинів, пов'язаних з управлінням фондом. Сам Зьобро і його захисники відкидають звинувачення, називаючи розслідування як політично мотивоване помсту з боку уряду Дональда Туска.

Також Зьобро є представником національно-консервативної партії "Право і справедливість". За даними публікації, Угорщина є союзником даної політичної сили, а сам Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, заявивши, що залишиться за кордоном, доки в Польщі не будуть відновлені "реальні гарантії верховенства права".

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що правляча партія "Фідес" назве свого кандидата на посаду очільника уряду лише у лютому 2026 року.

Також УНН повідомляв, що прокуратура Польщі підтримала запит України про екстрадицію російського археолога.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Варшава
Дональд Туск
Угорщина
Польща