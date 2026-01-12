Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома
Київ • УНН
Ексміністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, який перебуває під слідством, отримав політичний притулок в Угорщині. Цей крок посилив напруженість між новим урядом Варшави та його консервативними попередниками.
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав політичний притулок в Угорщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Цю інформацію підтвердив його адвокат. Також повідомляється, що цей крок посилив напруженість між новим урядом Варшави та його консервативними попередниками.
Збігнєв Зьобро обіймав посаду генерального прокурора Польщі з березня 2016 по листопад 2023 року. Наразі він перебуває під слідством у Польщі за підозрою у зловживанні Фондом юстиції - державною програмою, спочатку призначеною для підтримки жертв злочинів.
Його підозрюють його у скоєнні 26 кримінальних злочинів, пов'язаних з управлінням фондом. Сам Зьобро і його захисники відкидають звинувачення, називаючи розслідування як політично мотивоване помсту з боку уряду Дональда Туска.
Також Зьобро є представником національно-консервативної партії "Право і справедливість". За даними публікації, Угорщина є союзником даної політичної сили, а сам Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, заявивши, що залишиться за кордоном, доки в Польщі не будуть відновлені "реальні гарантії верховенства права".
