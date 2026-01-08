У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму
Київ • УНН
Польська прокуратура підтримала запит України про екстрадицію російського археолога олександра бутягіна. Суд вирішить питання про правову допустимість екстрадиції.
Заява про екстрадицію Олександра Бутягіна, російського археолога з музею Ермітажу, підтримана польською прокуратурою, надійшла до Окружного суду Варшави. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Відомо, що прокуратура у своєму висновку, доданому до заяви, підтримує вимогу України про екстрадицію вченого.
"Наразі до суду надійшла електронна версія запиту про екстрадицію. Найімовірніше, завтра до суду надійдуть оригінали документів і переклади. Крім того, разом із цими матеріалами слідчі передали суду запит про продовження терміну попереднього ув’язнення для росіянина", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають журналісти, термін арешту Бутягіна закінчується в понеділок, 12 січня.
"До цього дня суд повинен буде вирішити, чи буде цей запобіжний захід продовжено. Потім він призначить дату слухання у справі про екстрадицію. Важливо зазначити, що в даному випадку суд буде вирішувати тільки питання про правову допустимість екстрадиції затриманого в Україну. Якщо вердикт буде позитивний, то остаточне рішення про його видачу Україні ухвалюватиме міністр юстиції", — підсумували в RMF24.
Нагадаємо
Бутягіна затримано 4 грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі. росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".
Україна офіційно запросила у Польщі екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, підозрюваного у незаконних розкопках в Криму. Його діяльність завдала Україні збитків на понад 200 мільйонів гривень.