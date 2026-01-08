$42.720.15
Ексклюзив
14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Польська прокуратура підтримала запит України про екстрадицію російського археолога олександра бутягіна. Суд вирішить питання про правову допустимість екстрадиції.

У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму

Заява про екстрадицію Олександра Бутягіна, російського археолога з музею Ермітажу, підтримана польською прокуратурою, надійшла до Окружного суду Варшави. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Відомо, що прокуратура у своєму висновку, доданому до заяви, підтримує вимогу України про екстрадицію вченого.

"Наразі до суду надійшла електронна версія запиту про екстрадицію. Найімовірніше, завтра до суду надійдуть оригінали документів і переклади. Крім того, разом із цими матеріалами слідчі передали суду запит про продовження терміну попереднього ув’язнення для росіянина", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти, термін арешту Бутягіна закінчується в понеділок, 12 січня.

"До цього дня суд повинен буде вирішити, чи буде цей запобіжний захід продовжено. Потім він призначить дату слухання у справі про екстрадицію. Важливо зазначити, що в даному випадку суд буде вирішувати тільки питання про правову допустимість екстрадиції затриманого в Україну. Якщо вердикт буде позитивний, то остаточне рішення про його видачу Україні ухвалюватиме міністр юстиції", — підсумували в RMF24.

Нагадаємо

Бутягіна затримано 4 грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі. росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".

Україна офіційно запросила у Польщі екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, підозрюваного у незаконних розкопках в Криму. Його діяльність завдала Україні збитків на понад 200 мільйонів гривень.

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Війна в Україні
Варшава
Крим
Україна
Польща