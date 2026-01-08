В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Польская прокуратура поддержала запрос Украины об экстрадиции российского археолога александра бутягина. Суд решит вопрос о правовой допустимости экстрадиции.
Заявление об экстрадиции Александра Бутягина, российского археолога из музея Эрмитажа, поддержанное польской прокуратурой, поступило в Окружной суд Варшавы. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Подробности
Известно, что прокуратура в своем заключении, приложенном к заявлению, поддерживает требование Украины об экстрадиции ученого.
"В настоящее время в суд поступила электронная версия запроса об экстрадиции. Скорее всего, завтра в суд поступят оригиналы документов и переводы. Кроме того, вместе с этими материалами следователи передали суду запрос о продлении срока предварительного заключения для россиянина", — говорится в сообщении.
Как отмечают журналисты, срок ареста Бутягина истекает в понедельник, 12 января.
"До этого дня суд должен будет решить, будет ли эта мера пресечения продлена. Затем он назначит дату слушания по делу об экстрадиции. Важно отметить, что в данном случае суд будет решать только вопрос о правовой допустимости экстрадиции задержанного в Украину. Если вердикт будет положительный, то окончательное решение о его выдаче Украине будет принимать министр юстиции", — подытожили в RMF24.
Напомним
Бутягин задержан 4 декабря Агентством внутренней безопасности Польши. Россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".
Украина официально запросила у Польши экстрадицию российского археолога Александра Бутягина, подозреваемого в незаконных раскопках в Крыму. Его деятельность нанесла Украине ущерб на более чем 200 миллионов гривен.