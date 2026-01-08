$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 6872 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 12213 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 16061 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 12871 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 12463 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 11030 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 16603 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 12951 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 49133 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38537 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
публикации
Эксклюзивы
В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Польская прокуратура поддержала запрос Украины об экстрадиции российского археолога александра бутягина. Суд решит вопрос о правовой допустимости экстрадиции.

В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму

Заявление об экстрадиции Александра Бутягина, российского археолога из музея Эрмитажа, поддержанное польской прокуратурой, поступило в Окружной суд Варшавы. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Известно, что прокуратура в своем заключении, приложенном к заявлению, поддерживает требование Украины об экстрадиции ученого.

"В настоящее время в суд поступила электронная версия запроса об экстрадиции. Скорее всего, завтра в суд поступят оригиналы документов и переводы. Кроме того, вместе с этими материалами следователи передали суду запрос о продлении срока предварительного заключения для россиянина", — говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, срок ареста Бутягина истекает в понедельник, 12 января.

"До этого дня суд должен будет решить, будет ли эта мера пресечения продлена. Затем он назначит дату слушания по делу об экстрадиции. Важно отметить, что в данном случае суд будет решать только вопрос о правовой допустимости экстрадиции задержанного в Украину. Если вердикт будет положительный, то окончательное решение о его выдаче Украине будет принимать министр юстиции", — подытожили в RMF24.

Напомним

Бутягин задержан 4 декабря Агентством внутренней безопасности Польши. Россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".

Украина официально запросила у Польши экстрадицию российского археолога Александра Бутягина, подозреваемого в незаконных раскопках в Крыму. Его деятельность нанесла Украине ущерб на более чем 200 миллионов гривен.

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Варшава
Крым
Украина
Польша