Екстрадиція за розграбування Криму: Україна подала запит на видачу російського археолога, затриманого у Варшаві
Київ • УНН
Україна офіційно запросила у Польщі екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, підозрюваного у незаконних розкопках в Криму. Його діяльність завдала Україні збитків на понад 200 мільйонів гривень.
Україна офіційно направила запит до Польщі на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Співробітника Державного Ермітажу рф підозрюють у проведенні незаконних розкопок на окупованих територіях Криму протягом 2014–2019 років. За даними видання RMF24, запит уже надійшов до Варшавської окружної прокуратури, пише УНН.
Деталі
За попередніми оцінками, діяльність російського науковця завдала Україні збитків на суму понад 200 мільйонів гривень. Бутягіна затримали у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Київ планує висунути йому офіційні звинувачення у порушенні правил охорони пам'яток та проведенні незаконних робіт на об'єктах культурної спадщини під час окупації півострова.
Юридична процедура екстрадиції
Наразі польські слідчі розпочали перевірку формальної відповідності запиту положенням Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року. Прокуратура має оцінити, чи є діяння Бутягіна злочином згідно з польським законодавством і чи немає підстав для відмови у видачі, таких як наявність політичного притулку або ведення аналогічного провадження в Польщі.
Після завершення прокурорської перевірки справу передадуть до суду. Саме суд ухвалить остаточне рішення щодо можливості видачі археолога українській стороні. Якщо екстрадицію погодять, Олександр Бутягін постане перед українським правосуддям за розкрадання та знищення історичної спадщини в Криму.
Нагадаємо
Бутягіна затримало 4 грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі. росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".