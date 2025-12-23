Екстрадиція за розграбування Криму: Україна подала запит на видачу російського археолога, затриманого у Варшаві

$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 11990 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 15920 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11847 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
23 грудня, 08:27 • 14604 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20951 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36961 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52519 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82087 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44895 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Публікації
Ексклюзиви
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82087 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд
Екстрадиція за розграбування Криму: Україна подала запит на видачу російського археолога, затриманого у Варшаві

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Україна офіційно запросила у Польщі екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, підозрюваного у незаконних розкопках в Криму. Його діяльність завдала Україні збитків на понад 200 мільйонів гривень.

Екстрадиція за розграбування Криму: Україна подала запит на видачу російського археолога, затриманого у Варшаві
Фото: Українська прокуратура

Україна офіційно направила запит до Польщі на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Співробітника Державного Ермітажу рф підозрюють у проведенні незаконних розкопок на окупованих територіях Криму протягом 2014–2019 років. За даними видання RMF24, запит уже надійшов до Варшавської окружної прокуратури, пише УНН.

Деталі

За попередніми оцінками, діяльність російського науковця завдала Україні збитків на суму понад 200 мільйонів гривень. Бутягіна затримали у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Київ планує висунути йому офіційні звинувачення у порушенні правил охорони пам'яток та проведенні незаконних робіт на об'єктах культурної спадщини під час окупації півострова.

Юридична процедура екстрадиції

Наразі польські слідчі розпочали перевірку формальної відповідності запиту положенням Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року. Прокуратура має оцінити, чи є діяння Бутягіна злочином згідно з польським законодавством і чи немає підстав для відмови у видачі, таких як наявність політичного притулку або ведення аналогічного провадження в Польщі.

Після завершення прокурорської перевірки справу передадуть до суду. Саме суд ухвалить остаточне рішення щодо можливості видачі археолога українській стороні. Якщо екстрадицію погодять, Олександр Бутягін постане перед українським правосуддям за розкрадання та знищення історичної спадщини в Криму.

Нагадаємо

Бутягіна затримало 4 грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі. росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Війна в Україні
Варшава
Крим
Україна
Польща