Польща затримала розшукуваного Україною росіянина за розкопки на окупованих територіях: очікує запит на екстрадицію
Київ • УНН
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина рф Олександра Б., якого Україна розшукує за незаконні археологічні розкопки на окупованих територіях у 2014-2019 роках. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів гривень, очікується запит на екстрадицію.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) 4 грудня затримало громадянина російської федерації Олександра Б., якого Україна розшукує за проведення археологічних розкопок на окупованій росією території. Це підтвердив PAP речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, пише УНН.
Агентство внутрішньої безпеки, діючи за дорученням Варшавської воєводської прокуратури у зв'язку із запитом української сторони про міжнародну правову допомогу, 4 грудня затримало громадянина Російської Федерації Олександра Б.
Він пояснив, що "розслідування стосується незаконного проведення археологічних розкопок у 2014-2019 роках на територіях України, які наразі окуповані росією".
Згідно з висновками RMF FM, яке першим повідомило про це, росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".
"Збитки підраховані на суму понад 200 мільйонів гривень", – повідомляє RMF FM.
За словами Добжинського, чоловік затриманий і перебуває в розпорядженні прокуратури. Речник міністра-координатора спецслужб Польщі повідомив, що "має надійти запит від української прокуратури про екстрадицію затриманого".
"Суд тепер має час, щоб (...) спокійно розглянути справу", – сказав міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк в ефірі радіо TOK FM у четвер.
