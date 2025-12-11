$42.280.10
Ексклюзив
08:43 • 3132 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 6036 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 10121 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 19880 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 35029 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 33437 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34362 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 29991 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27634 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34573 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Польща затримала розшукуваного Україною росіянина за розкопки на окупованих територіях: очікує запит на екстрадицію

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина рф Олександра Б., якого Україна розшукує за незаконні археологічні розкопки на окупованих територіях у 2014-2019 роках. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів гривень, очікується запит на екстрадицію.

Польща затримала розшукуваного Україною росіянина за розкопки на окупованих територіях: очікує запит на екстрадицію

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) 4 грудня затримало громадянина  російської федерації Олександра Б., якого Україна розшукує за проведення археологічних розкопок на окупованій росією території. Це підтвердив PAP речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, пише УНН.

Агентство внутрішньої безпеки, діючи за дорученням Варшавської воєводської прокуратури у зв'язку із запитом української сторони про міжнародну правову допомогу, 4 грудня затримало громадянина Російської Федерації Олександра Б.

- повідомив Добжинський.

Він пояснив, що "розслідування стосується незаконного проведення археологічних розкопок у 2014-2019 роках на територіях України, які наразі окуповані росією".

Згідно з висновками RMF FM, яке першим повідомило про це, росіянина звинувачують у "знищенні об'єктів культурної спадщини Криму".

"Збитки підраховані на суму понад 200 мільйонів гривень", – повідомляє RMF FM.

За словами Добжинського, чоловік затриманий і перебуває в розпорядженні прокуратури. Речник міністра-координатора спецслужб Польщі повідомив, що "має надійти запит від української прокуратури про екстрадицію затриманого".

"Суд тепер має час, щоб (...) спокійно розглянути справу", – сказав міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк в ефірі радіо TOK FM у четвер. 

Гібридні атаки проти Європи: у Польщі затримали російського хакера - ЦПД30.11.25, 07:44 • 4836 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
Війна в Україні
Крим
Томаш Семоняк
Україна
Польща