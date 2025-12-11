Польша задержала разыскиваемого Украиной россиянина за раскопки на оккупированных территориях: ожидает запрос на экстрадицию
Киев • УНН
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина РФ Александра Б., которого Украина разыскивает за незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях в 2014-2019 годах. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен, ожидается запрос на экстрадицию.
Польские спецслужбы задержали россиянина, которого Украина разыскивает за раскопки на оккупированных территориях
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) 4 декабря задержало гражданина Российской Федерации Александра Б., которого Украина разыскивает за проведение археологических раскопок на оккупированной Россией территории. Это подтвердил PAP представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, пишет УНН.
Агентство внутренней безопасности, действуя по поручению Варшавской воеводской прокуратуры в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, 4 декабря задержало гражданина Российской Федерации Александра Б.
Он пояснил, что "расследование касается незаконного проведения археологических раскопок в 2014-2019 годах на территориях Украины, которые сейчас оккупированы Россией".
Согласно выводам RMF FM, которое первым сообщило об этом, россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".
"Ущерб подсчитан на сумму более 200 миллионов гривен", – сообщает RMF FM.
По словам Добжинского, мужчина задержан и находится в распоряжении прокуратуры. Представитель министра-координатора спецслужб Польши сообщил, что "должен поступить запрос от украинской прокуратуры об экстрадиции задержанного".
"Суд теперь имеет время, чтобы (...) спокойно рассмотреть дело", – сказал министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире радио TOK FM в четверг.
