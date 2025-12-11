$42.280.10
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Польша задержала разыскиваемого Украиной россиянина за раскопки на оккупированных территориях: ожидает запрос на экстрадицию

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина РФ Александра Б., которого Украина разыскивает за незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях в 2014-2019 годах. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен, ожидается запрос на экстрадицию.

Польша задержала разыскиваемого Украиной россиянина за раскопки на оккупированных территориях: ожидает запрос на экстрадицию

Польские спецслужбы задержали россиянина, которого Украина разыскивает за раскопки на оккупированных территориях

2–3 минуты

Польские спецслужбы задержали россиянина, которого Украина разыскивает за раскопки на оккупированных территориях

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) 4 декабря задержало гражданина Российской Федерации Александра Б., которого Украина разыскивает за проведение археологических раскопок на оккупированной Россией территории. Это подтвердил PAP представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, пишет УНН.

Агентство внутренней безопасности, действуя по поручению Варшавской воеводской прокуратуры в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, 4 декабря задержало гражданина Российской Федерации Александра Б.

- сообщил Добжинский.

Он пояснил, что "расследование касается незаконного проведения археологических раскопок в 2014-2019 годах на территориях Украины, которые сейчас оккупированы Россией".

Согласно выводам RMF FM, которое первым сообщило об этом, россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".

"Ущерб подсчитан на сумму более 200 миллионов гривен", – сообщает RMF FM.

По словам Добжинского, мужчина задержан и находится в распоряжении прокуратуры. Представитель министра-координатора спецслужб Польши сообщил, что "должен поступить запрос от украинской прокуратуры об экстрадиции задержанного".

"Суд теперь имеет время, чтобы (...) спокойно рассмотреть дело", – сказал министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире радио TOK FM в четверг. 

Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД30.11.25, 07:44 • 4836 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Крым
Томаш Семоняк
Украина
Польша