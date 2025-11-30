Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 12166 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 22446 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 19181 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 19390 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 19157 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15493 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15320 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14200 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14795 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15202 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
93%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания АльянсаPhoto29 ноября, 19:57 • 5336 просмотра
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных домаPhoto29 ноября, 20:20 • 6556 просмотра
Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции29 ноября, 20:38 • 6102 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 6052 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 4866 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17437 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 67403 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52949 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 60595 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 59088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Махмуд Аббас
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 17437 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36520 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54143 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73700 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105380 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Польше арестовали гражданина РФ, подозреваемого во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Польша фиксирует до 4 тысяч кибератак ежедневно, большинство из которых связаны с пророссийскими группами.

Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД

В Польше арестован гражданин РФ, подозреваемый во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по данным польских правоохранителей, хакер пытался получить доступ к корпоративным базам данных – ключевой цели большинства российских киберопераций.

Польша фиксирует наибольшее количество кибератак среди стран ЕС. Ежедневно выявляют до 4 тысяч инцидентов, из которых около тысячи представляют реальную угрозу. Чаще всего под ударом оказываются объекты критической инфраструктуры

- говорится в сообщении.

Указывается, что польские службы большинство атак связывают с пророссийскими группами. Так, вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский прямо заявлял: "Польша находится в состоянии гибридной войны с Россией".

Несмотря на рекордный бюджет в €1 млрд на кибербезопасность, Польша сталкивается с внутренними уязвимостями – устаревшим софтом и нехваткой специалистов. В то же время НАТО, даже имея соответствующие ресурсы, до сих пор преимущественно придерживается пассивной обороны. Российские хакеры используют это, чтобы усилить атаки, испытывая пределы киберустойчивости Европы

- констатируют в ЦПД.

Там убеждены, что эта ситуация требует проактивной позиции НАТО в реагировании на действия РФ в киберпространстве – менять устаревшие правила, усиливать структуры киберзащиты и выделять дополнительные ресурсы.

Напомним

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что РФ может попытаться испытать оборону польской границы, используя диверсионно-разведывательные группы.

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД12.09.25, 23:45 • 14637 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости МираТехнологии
Европейский Союз
Польша