Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД
Киев • УНН
В Польше арестовали гражданина РФ, подозреваемого во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Польша фиксирует до 4 тысяч кибератак ежедневно, большинство из которых связаны с пророссийскими группами.
В Польше арестован гражданин РФ, подозреваемый во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по данным польских правоохранителей, хакер пытался получить доступ к корпоративным базам данных – ключевой цели большинства российских киберопераций.
Польша фиксирует наибольшее количество кибератак среди стран ЕС. Ежедневно выявляют до 4 тысяч инцидентов, из которых около тысячи представляют реальную угрозу. Чаще всего под ударом оказываются объекты критической инфраструктуры
Указывается, что польские службы большинство атак связывают с пророссийскими группами. Так, вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский прямо заявлял: "Польша находится в состоянии гибридной войны с Россией".
Несмотря на рекордный бюджет в €1 млрд на кибербезопасность, Польша сталкивается с внутренними уязвимостями – устаревшим софтом и нехваткой специалистов. В то же время НАТО, даже имея соответствующие ресурсы, до сих пор преимущественно придерживается пассивной обороны. Российские хакеры используют это, чтобы усилить атаки, испытывая пределы киберустойчивости Европы
Там убеждены, что эта ситуация требует проактивной позиции НАТО в реагировании на действия РФ в киберпространстве – менять устаревшие правила, усиливать структуры киберзащиты и выделять дополнительные ресурсы.
Напомним
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что РФ может попытаться испытать оборону польской границы, используя диверсионно-разведывательные группы.
