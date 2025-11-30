Гибридные атаки против Европы: в Польше задержали российского хакера - ЦПД

В Польше арестован гражданин РФ, подозреваемый во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что, по данным польских правоохранителей, хакер пытался получить доступ к корпоративным базам данных – ключевой цели большинства российских киберопераций.

Польша фиксирует наибольшее количество кибератак среди стран ЕС. Ежедневно выявляют до 4 тысяч инцидентов, из которых около тысячи представляют реальную угрозу. Чаще всего под ударом оказываются объекты критической инфраструктуры

Указывается, что польские службы большинство атак связывают с пророссийскими группами. Так, вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский прямо заявлял: "Польша находится в состоянии гибридной войны с Россией".

Несмотря на рекордный бюджет в €1 млрд на кибербезопасность, Польша сталкивается с внутренними уязвимостями – устаревшим софтом и нехваткой специалистов. В то же время НАТО, даже имея соответствующие ресурсы, до сих пор преимущественно придерживается пассивной обороны. Российские хакеры используют это, чтобы усилить атаки, испытывая пределы киберустойчивости Европы