Экстрадиция за разграбление Крыма: Украина подала запрос на выдачу российского археолога, задержанного в Варшаве

12:03 • 11949 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 12023 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 15967 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 11872 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 14624 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20960 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36968 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52524 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82109 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44897 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Популярные новости
Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW23 декабря, 04:30 • 8846 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 33547 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 18191 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 12246 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 8466 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 11949 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 15969 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82110 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 61517 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 89875 просмотра
Экстрадиция за разграбление Крыма: Украина подала запрос на выдачу российского археолога, задержанного в Варшаве

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Украина официально запросила у Польши экстрадицию российского археолога Александра Бутягина, подозреваемого в незаконных раскопках в Крыму. Его деятельность нанесла Украине ущерб на более чем 200 миллионов гривен.

Экстрадиция за разграбление Крыма: Украина подала запрос на выдачу российского археолога, задержанного в Варшаве
Фото: Украинская прокуратура

Украина официально направила запрос в Польшу на экстрадицию российского археолога Александра Бутягина. Сотрудника Государственного Эрмитажа РФ подозревают в проведении незаконных раскопок на оккупированных территориях Крыма в течение 2014–2019 годов. По данным издания RMF24, запрос уже поступил в Варшавскую окружную прокуратуру, пишет УНН.

Детали

По предварительным оценкам, деятельность российского ученого нанесла Украине ущерб на сумму более 200 миллионов гривен. Бутягина задержали в Варшаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Киев планирует предъявить ему официальные обвинения в нарушении правил охраны памятников и проведении незаконных работ на объектах культурного наследия во время оккупации полуострова.

Юридическая процедура экстрадиции

В настоящее время польские следователи начали проверку формального соответствия запроса положениям Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года. Прокуратура должна оценить, является ли деяние Бутягина преступлением согласно польскому законодательству и нет ли оснований для отказа в выдаче, таких как наличие политического убежища или ведение аналогичного производства в Польше.

После завершения прокурорской проверки дело будет передано в суд. Именно суд примет окончательное решение о возможности выдачи археолога украинской стороне. Если экстрадиция будет согласована, Александр Бутягин предстанет перед украинским правосудием за хищение и уничтожение исторического наследия в Крыму.

Напомним

Бутягина задержало 4 декабря Агентство внутренней безопасности Польши. Россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Варшава
Крым
Украина
Польша