Экстрадиция за разграбление Крыма: Украина подала запрос на выдачу российского археолога, задержанного в Варшаве
Киев • УНН
Украина официально запросила у Польши экстрадицию российского археолога Александра Бутягина, подозреваемого в незаконных раскопках в Крыму. Его деятельность нанесла Украине ущерб на более чем 200 миллионов гривен.
Украина официально направила запрос в Польшу на экстрадицию российского археолога Александра Бутягина. Сотрудника Государственного Эрмитажа РФ подозревают в проведении незаконных раскопок на оккупированных территориях Крыма в течение 2014–2019 годов. По данным издания RMF24, запрос уже поступил в Варшавскую окружную прокуратуру, пишет УНН.
Детали
По предварительным оценкам, деятельность российского ученого нанесла Украине ущерб на сумму более 200 миллионов гривен. Бутягина задержали в Варшаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Киев планирует предъявить ему официальные обвинения в нарушении правил охраны памятников и проведении незаконных работ на объектах культурного наследия во время оккупации полуострова.
Юридическая процедура экстрадиции
В настоящее время польские следователи начали проверку формального соответствия запроса положениям Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года. Прокуратура должна оценить, является ли деяние Бутягина преступлением согласно польскому законодательству и нет ли оснований для отказа в выдаче, таких как наличие политического убежища или ведение аналогичного производства в Польше.
После завершения прокурорской проверки дело будет передано в суд. Именно суд примет окончательное решение о возможности выдачи археолога украинской стороне. Если экстрадиция будет согласована, Александр Бутягин предстанет перед украинским правосудием за хищение и уничтожение исторического наследия в Крыму.
Напомним
Бутягина задержало 4 декабря Агентство внутренней безопасности Польши. Россиянина обвиняют в "уничтожении объектов культурного наследия Крыма".