Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома

Фото: Офис Генерального прокурора

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Эту информацию подтвердил его адвокат. Также сообщается, что этот шаг усилил напряженность между новым правительством Варшавы и его консервативными предшественниками.

Збигнев Зёбро занимал должность генерального прокурора Польши с марта 2016 по ноябрь 2023 года. В настоящее время он находится под следствием в Польше по подозрению в злоупотреблении Фондом юстиции — государственной программой, изначально предназначенной для поддержки жертв преступлений.

Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением фондом. Сам Зёбро и его защитники отвергают обвинения, называя расследование политически мотивированной местью со стороны правительства Дональда Туска.

Также Зёбро является представителем национально-консервативной партии "Право и справедливость". По данным публикации, Венгрия является союзником данной политической силы, а сам Зёбро поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что останется за границей, пока в Польше не будут восстановлены "реальные гарантии верховенства права".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правящая партия "Фидес" назовет своего кандидата на пост главы правительства только в феврале 2026 года.

Также УНН сообщал, что прокуратура Польши поддержала запрос Украины об экстрадиции российского археолога.