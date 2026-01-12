Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома
Киев • УНН
Экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, находящийся под следствием, получил политическое убежище в Венгрии. Этот шаг усилил напряженность между новым правительством Варшавы и его консервативными предшественниками.
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Эту информацию подтвердил его адвокат. Также сообщается, что этот шаг усилил напряженность между новым правительством Варшавы и его консервативными предшественниками.
Збигнев Зёбро занимал должность генерального прокурора Польши с марта 2016 по ноябрь 2023 года. В настоящее время он находится под следствием в Польше по подозрению в злоупотреблении Фондом юстиции — государственной программой, изначально предназначенной для поддержки жертв преступлений.
Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением фондом. Сам Зёбро и его защитники отвергают обвинения, называя расследование политически мотивированной местью со стороны правительства Дональда Туска.
Также Зёбро является представителем национально-консервативной партии "Право и справедливость". По данным публикации, Венгрия является союзником данной политической силы, а сам Зёбро поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что останется за границей, пока в Польше не будут восстановлены "реальные гарантии верховенства права".
Напомним
