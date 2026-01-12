$43.080.09
11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, находящийся под следствием, получил политическое убежище в Венгрии. Этот шаг усилил напряженность между новым правительством Варшавы и его консервативными предшественниками.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома
Фото: Офис Генерального прокурора

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Эту информацию подтвердил его адвокат. Также сообщается, что этот шаг усилил напряженность между новым правительством Варшавы и его консервативными предшественниками.

Збигнев Зёбро занимал должность генерального прокурора Польши с марта 2016 по ноябрь 2023 года. В настоящее время он находится под следствием в Польше по подозрению в злоупотреблении Фондом юстиции — государственной программой, изначально предназначенной для поддержки жертв преступлений.

Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением фондом. Сам Зёбро и его защитники отвергают обвинения, называя расследование политически мотивированной местью со стороны правительства Дональда Туска.

Также Зёбро является представителем национально-консервативной партии "Право и справедливость". По данным публикации, Венгрия является союзником данной политической силы, а сам Зёбро поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что останется за границей, пока в Польше не будут восстановлены "реальные гарантии верховенства права".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правящая партия "Фидес" назовет своего кандидата на пост главы правительства только в феврале 2026 года.

Также УНН сообщал, что прокуратура Польши поддержала запрос Украины об экстрадиции российского археолога.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Варшава
Дональд Туск
Венгрия
Польша