11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Одеська область
Дніпропетровська область
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії

Київ

 18 перегляди

Китай розкритикував США за інтерес до Гренландії, закликавши Вашингтон не використовувати інші країни для просування власних інтересів. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на мир та стабільність.

Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії

Китай неочікувано розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії, закликавши Вашингтон не використовувати інші країни як привід для просування власних інтересів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти

- заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час пресконференції.

За її словами, діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку регіону.

Мао також закликала поважати права та свободи всіх держав на здійснення законної діяльності в Арктиці.

Нагадаємо

Дональд Трамп наказав Об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план військового вторгнення до Гренландії. Ця ініціатива просувається групою політичних "яструбів" з метою випередити експансію рф та Китаю в Арктиці.

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ11.01.26, 09:43 • 6174 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
The Guardian
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки