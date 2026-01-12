Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії
Китай розкритикував США за інтерес до Гренландії, закликавши Вашингтон не використовувати інші країни для просування власних інтересів. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що діяльність Китаю в Арктиці спрямована на мир та стабільність.
Китай неочікувано розкритикував США за їхній інтерес до Гренландії, закликавши Вашингтон не використовувати інші країни як привід для просування власних інтересів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Арктика стосується загальних інтересів міжнародної спільноти
За її словами, діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку регіону.
Мао також закликала поважати права та свободи всіх держав на здійснення законної діяльності в Арктиці.
Дональд Трамп наказав Об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план військового вторгнення до Гренландії. Ця ініціатива просувається групою політичних "яструбів" з метою випередити експансію рф та Китаю в Арктиці.
