2406 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
13763 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
21827 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
19029 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 22674 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 32571 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 39123 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34700 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32214 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 63945 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Китай раскритиковал США за интерес к Гренландии, призвав Вашингтон не использовать другие страны для продвижения собственных интересов. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что деятельность Китая в Арктике направлена на мир и стабильность.

Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии

Китай неожиданно раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призвав Вашингтон не использовать другие страны как повод для продвижения собственных интересов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Арктика касается общих интересов международного сообщества

- заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время пресс-конференции.

По ее словам, деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию региона.

Мао также призвала уважать права и свободы всех государств на осуществление законной деятельности в Арктике.

Напомним

Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию. Эта инициатива продвигается группой политических "ястребов" с целью опередить экспансию РФ и Китая в Арктике.

Ольга Розгон

