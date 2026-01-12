Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии

Китай неожиданно раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призвав Вашингтон не использовать другие страны как повод для продвижения собственных интересов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Арктика касается общих интересов международного сообщества - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время пресс-конференции.

По ее словам, деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию региона.

Мао также призвала уважать права и свободы всех государств на осуществление законной деятельности в Арктике.

Напомним

Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию. Эта инициатива продвигается группой политических "ястребов" с целью опередить экспансию РФ и Китая в Арктике.

