На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 16 населених пунктів, поціливши у житлові квартали, загинула людина, ще 4 отримали поранення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Гончарне, Берислав, Михайлівка, Таврійське, Золота Балка, Гаврилівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в соціально-медичну установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, гаражні кооперативи та приватні автомобілі.
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