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ВМС України збили два ударні безпілотники "шахед-136" на півдні

ВМС України збили два ударні безпілотники "шахед-136" на півдні

Київ • УНН

 • 33005 перегляди

У ніч на 18 вересня Військово-морські сили України знищили два ворожі дрони-камікадзе "SHAHED-136" на півдні країни. Безпілотники були збиті під час повітряної атаки російських окупантів.

У ніч на 18 вересня воїни Військово-морських сил збили два ударні безпілотники, які атакували південні області України, повідомляють ВМС ЗСУ в середу вранці, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі на півдні України напрямку під час повітряної атаки російських окупантів силами і засобами одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"18.09.24, 06:59 • 104215 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
viiskovo-morski-syly-ukrainyВійськово-морські сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
khesa-shakhed-136Шахед-136
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