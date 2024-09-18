ВМС України збили два ударні безпілотники "шахед-136" на півдні

У ніч на 18 вересня воїни Військово-морських сил збили два ударні безпілотники, які атакували південні області України, повідомляють ВМС ЗСУ в середу вранці, передає УНН.

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"Сьогодні вночі на півдні України напрямку під час повітряної атаки російських окупантів силами і засобами одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.