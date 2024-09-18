В ночь на 18 сентября Военно-морские силы Украины уничтожили два вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136» на юге страны. Беспилотники были сбиты во время воздушной атаки российских оккупантов.
В ночь на 18 сентября воины Военно-морских сил сбили два ударных беспилотника, которые атаковали южные области Украины, сообщают ВМС ВСУ в среду утром, передает УНН.
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"Сегодня ночью на юге Украины направлении во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами одного из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 2 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"18 сентября 2024, 03:59 • 11714 просмотров