В ночь на 18 сентября воины Военно-морских сил сбили два ударных беспилотника, которые атаковали южные области Украины, сообщают ВМС ВСУ в среду утром, передает УНН.

Детали

"Сегодня ночью на юге Украины направлении во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами одного из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 2 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"